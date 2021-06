Câmara apanha casal a ter sexo em montanha, a mais de 1900 metros de altura

Um casal foi apanhado a ter relações sexuais a mais de 1900 metros de altura, numa montanha, na Áustria.O momento foi captada por uma câmara no Parque Nacional de Nock Mountain. As imagens foram colocadas na internet, uma vez que o software não se apercebeu do momento íntimo, que já se tornou viral.De acordo com o jornal Daily Mail, as gravações em locais públicos na Áustria são fortemente regulamentadas e muitas vezes proibidas, com multas pesadas para quem violar a norma.

Ronald Schellander, da empresa WMS (WebMediaSolutions), explicou no entanto ao jornal britânico que as câmaras panorâmicas e meteorológicas não podem ser consideradas como câmaras de segurança, captando apenas momentos esporádicos, várias vezes ao dia.



De acordo com o responsável, as câmaras não pretendem reconhecer as pessoas de forma a não violar a privacidade.



Neste caso, o software, que captou imagens a cada 20 minutos, não conseguiu sinalizar a presença do casal para pixelizar o momento a dois.