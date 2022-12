Camelos fogem de presépio vivo e causam o caos no trânsito na Austrália

Três camelos causaram o caos no trânsito depois de terem escapado de um presépio vivo uma igreja na Austrália, esta quinta-feira.

Os animais foram vistos a andar no meio da estrada por volta das 10h00 locais (23h00 de quinta-feira em Lisboa) e causaram problemas às pessoas que estavam a caminho do trabalho, segundo o jornal britânico Daily Mail.

"Os nossos camelos perderam-se um pouco no caminho para Bethlehem[local onde nasceu jesus cristo]! Ainda bem que voltaram são e salvos", escreveu a igreja na rede social Facebook.







A caravan of free-roaming Christmas camels have caused commuter chaos in Brisbane this morning, seen strolling into oncoming traffic after escaping their enclosure.



The beasts from Bridgeman Baptist Community Church's Bethlehem walk were eventually wrangled to safety.#9News pic.twitter.com/Ljnh2RKhBz