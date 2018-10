Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camionista embate em ponte ferroviária

Erro de cálculo provoca acidente em Inglaterra

04:18

Um camionista avaliou mal a altura de uma ponte ferroviária em Tarporley, no condado inglês de Cheshire, e fez o camião embater a grande velocidade contra o tabuleiro.



Um vídeo de segurança mostra o momento da colisão. Apesar da violência do acidente, o condutor não sofreu ferimentos graves. Mas o resgate do camião forçou a suspensão temporária das ligações ferroviárias.