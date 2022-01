O condutor deste pesado, que entregava mercadorias no primeiro dia do ano, na província de Shanxi, China, não ganhou para o susto. Seguiu a sugestão do GPS e acabou numa estrada demasiado estreita. Quando tentou recuar, a roda dianteira escorregou na beira de um penhasco com cerca de 100 metros de altura. Acabou por ser rebocado.