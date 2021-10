Canal de notícias dos EUA exibe vídeo pornográfico durante a meteorologia

A estação de notícias KREM2 do estado de Washington, nos EUA, exibiu no domingo à noite um vídeo pornográfico durante a previsão da meteorologia.



As imagens mostravam o rabo de uma mulher no ecrã por detrás da meteorologista Michelle Boss, enquanto a mesma dava a previsão do tempo.





Nem Michelle Boss, nem a pivot Cody Proctor reagiram ao incidente antes de a estação cortar o vídeo que deu durante 13 segundos até serem colocadas imagens do mapa do tempo.O jornal The New York Post, avança que a estação pediu desculpas "pelo vídeo inapropriado" e revela estar a tentar que o incidente "não volte a acontecer".

A polícia disse que foi aberta uma investigação para apurar o sucedido, mas ainda não foram encontrados culpados e ninguém foi responsabilizado.