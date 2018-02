Cancro obrigada mulher a respirar pelo olho

Cinco semanas após a cirurgia, Ida descobriu buraco enorme na face.

13:01

Ida Deslande, 60 anos, foi sujeita a uma cirurgia de remoção do nariz devido a um cancro. O tumor obrigou também à remoção do olho e o canal respiratório da mulher foi desviado para a cavidade vazia do olho direito. A mulher vive em no Canadá.

Ida contou ao jornal The Sun que nunca foi informada da possibilidade de acordar sem o nariz, mas durante a operação os médicos descobriram que o cancro estava espalhado e também era necessária a remoção do olho.

Só após cinco semanas, na consulta para retirar os pontos e ligaduras, é que a mulher viu o resultado da cirurgia e afirma ter ficado devastada.

Os comentários maldosos que ouve na rua e nas redes sociais afetam bastante a vida de Ida. "As pessoas olham para mim e dizem coisas horríveis. Para eles, sou um monstro", afirma.

A mulher submeteu-se a uma segunda operação para preencher o buraco deixado pelo nariz com uma secção de pele retirada das costas.

Ida afirma que realizará outras cirurgias de reconstrução facial pois o seu maior desejo é "ter uma cara antes de morrer". Para isso, foi criada uma campanha Crowdfunding para suportar os custos da operação.