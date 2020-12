Os cangurus conseguem comunicar, de forma intencional, com humanos, da mesma forma com que cães, gatos e outros animais domesticados ‘falam’ com os humanos através da intensidade do olhar.Os marsupiais fazem-no, por exemplo, quando estão a ter dificuldades em aceder a comida, ‘implorando’ por ajuda.Os investigadores colocaram alimento em contentores de plástico e observaram que, tal como os cães, os cangurus procuraram ajuda humana.