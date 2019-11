Cangurus lutam por 'namorada' na Austrália

Dois cangurus adultos de um parque zoológico na Austrália enfrentaram-se numa luta épica.As imagens foram captadas na tarde de sábado no Australian Reptile Park. Segundo a televisão Nine News, um deles terá sido apanhado com a namorada do outro.No vídeo, é possível ver os cangurus a lutarem furiosamente, para surpresa das famílias que assistiam.