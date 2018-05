Canibal faz vídeo a retirar e fritar pedaços de carne de duas pessoas

Arturs Berzins, da Letónia, considera que o canibalismo é uma arte.

13:01

Arturs Berzins, de 33 anos e residente na Letónia, chocou os utilizadores da rede social Facebook quando fez um vídeo em direto, no dia 6 de março, onde era possível visualizar o homem a alimentar duas pessoas com pedaços de carne que lhes cortou do próprio corpo num museu em Riga.

Em declarações ao jornal New York Post, Berzins afirmou que não há nada de errado em se alimentar da sua própria carne e, além de considerar o canibalismo uma arte, acredita que este seu vídeo era o impulso necessário que as pessoas precisavam para desencadear uma auto-reflexão.

"Na nossa cabeça o canibalismo está relacionado com violência, filmes de terror e assassinatos mas comer a nossa própria carne é como roer as unhas ou morder as peles dos dedos. O que fazemos diariamente a nós mesmos é muito pior", disse o homem ao jornal.

Os visualizadores mostraram o seu descontentamento e apelidaram o homem de "louco", dizendo que o vídeo ultrapassou todos os limites.

As autoridades da Letónia estão agora a analisar o conteúdo partilhado online e a tentar perceber se existe de facto algo de ilegal, dado que não é claro se a carne foi realmente cortada dos dois "voluntários" ou se foi tudo uma encenação.