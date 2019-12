Cão apanhado a roubar brinquedo numa esquadra

Um vídeo adorável mostra o momento em que um cão do departamento da polícia de Franklin, em Massachussets, nos EUA, foi apanhado a roubar um boneco.O brinquedo fazia parte dos donativos destinados a uma instituição solidária.Nas imagens, que se tornaram virais, é possível ver como o suspeito canino foi apanhado desprevenido enquanto tentava escapar com o cesto do bebé de brincar na boca.