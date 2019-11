Um pequeno cão viu-se preso no fundo de um poço com mais de três vezes a sua altura. No entanto, em vez de desesperar e latir por ajuda, invocou um extraordinário superpoder e transformou-se num ‘cão-aranha’, trepando pela parede como um acrobata experiente.



Em poucos segundos, estava fora do poço e pronto a retomar as suas brincadeiras. O vídeo já foi partilhado milhares de vezes.