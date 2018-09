Há momentos protagonizados por cães que são dignos de registo.

01:30

Há momentos protagonizados por cães que são dignos de registo.É o caso de um vídeo filmado na América do Sul onde se vê um cão que insiste em passar com uma cana de bambu por um portão.O problema é que a cana é muito maior do que a passagem.O cão parece não entender isso e, após várias tentativas, lá consegue passar com ajuda da dona.Clique aqui para ver o vídeo.