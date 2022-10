As câmaras de segurança de uma loja de brinquedos no Brasil apanharam em flagrante uma tentativa de roubo de um peluche protagonizada por... uma dupla de cães.



Um dos patudos fica no exterior a vigiar, enquanto o outro entra na loja, pega numa ovelha de peluche e tenta sair com ela da loja. A tentativa acaba por sair furada porque o boneco fica preso na porta da loja e o animal deixa-o para trás.