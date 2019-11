Cão é atropelado e sobrevive ileso

Um cão atropelado em Albany, Nova Iorque, ficou alojado na grelha dianteira do veículo e sobreviveu, ileso, a uma viagem de 45 minutos.A condutora saiu do carro ao sentir a colisão, mas não viu nada na estrada, e como tinha só estragos ligeiros no carro, seguiu viagem.Só ao chegar a Rotterdam é que viu um cão preso dentro do pára-choques.O cão, Coco, foi devolvido à dona, são e salvo.