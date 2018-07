Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão esconde-se após fazer asneiras

Animal virou a cozinha de pernas para o ar.

01:30

Ranger, um labrador do Texas, aproveitou a ausência do dono para atacar o caixote de lixo e espalhar o conteúdo pela cozinha e pelo corredor.



No entanto, mal o dono meteu a chave à porta, o malcomportado Ranger correu a esconder-se atrás do sofá da sala, mas foi rapidamente apanhado.



O seu olhar comprometido no vídeo divulgado pelo dono nas redes sociais diz tudo...