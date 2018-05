Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão faz de escada para que outro alcance a comida na estante

Momento foi capturado pelos donos.

01:30

Com uma ajuda dos amigos tudo é mais fácil. Esta verdade vale entre humanos e também entre canídeos, como ilustra um vídeo partilhado na internet.



Kirby, um pequeno cachorro com o ar mais inocente do Mundo, sobe para as costas de um amigo mais encorpado para desfrutar de uma refeição fora de horas. E nem lhe ocorre partilhar o repasto.