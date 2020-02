Cão fica irreconhecível após banho de lama

Um cão da raça Golden Retriever ficou irreconhecível depois de rebolar na lama.O animal decidiu refrescar-se numa poça de água e com uma atitude brincalhona rebolou várias vezes até ficar da cor da lama.O dono do cachorro confirmou que ele era bege antes, para riso das pessoas que se encontravam no parque para cães em Hillsboro, nos EUA.