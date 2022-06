Um cão que foi deixado num hotel para animais do Kansas, EUA, escapou do estabelecimento e regressou à casa dos donos, a mais de três quilómetros.



Os donos encontravam-se de férias quando receberam um alerta da câmara de segurança da casa, que mostrava Dexter a ‘bater’ à porta. Após o susto, os funcionários do hotel levaram-no de volta.