Cão furioso após dono ligar as escovas do limpa-pára-brisas do carro

Jack detesta as escovas do limpa-pára-brisas do carro.De cada vez que o dono as liga, o cão desata a ladrar furiosamente e tenta atacá-las, para divertimento dos passageiros.Pelo sim, pelo não, é melhor ficar em casa quando estiver a chover a sério.O vídeo, que já teve milhares de visualizações nas redes sociais, foi gravado em Lewisville, Texas (EUA).