Cão ‘gigante’ faz sucesso na Internet

Brincadeiras com Photoshop.

Um cão de porte pequeno ficou gigante nas fotografias publicadas pelo seu dono na rede social Instagram.



Christopher Cline, de Minnesota, diz que começou a editar as fotografias no Photoshop "para passar o tempo".



Certo é que agora as imagens são um sucesso.