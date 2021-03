Ao acordar um dia, Stuart Ballshaw deparou com um tacho no chão e dos restos da bolonhesa do jantar... nem sinal. As suspeitas recaíram logo sobre o cão da família, mas o dono ficou intrigado porque Curtis é idoso, surdo e cego. Decidiu instalar uma câmara na cozinha e descobriu que o cão ‘ataca’ de madrugada, usando o faro para detetar os restos de comida antes de atirar os tachos ao chão para se deliciar.