Um adorável ‘salsicha’ trancou-se acidentalmente no interior de um carro, na Irlanda, deixando o dono do lado de fora... sem a chave.



Desesperado, o jovem passou vários minutos a tentar convencer o cão a carregar no botão de abertura das portas, junto ao travão de mão, o que o animal lá conseguiu fazer ao cabo de várias tentativas, causando uma reação entusiasmada – e aliviada – do dono.