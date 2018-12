Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão invade campo e impede golo de equipa na Argentina

Jogo entre o Juventud Unida de Gualeguaychú e o Defensores de Villa Ramallo ficou marcado por momento insólito.

13:41

Um cão invadiu um campo de futebol na Argentina no passado domingo e acabou por fazer a defesa mais importante do encontro.



O cão entrou no relvado durante o encontro entre o Juventud Unida de Gualeguaychú e o Defensores de Villa Ramallo e posicionou-se na baliza. O animal conseguiu defender uma bola que ia diretamente para o fundo das redes.