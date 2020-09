Cão robô passa a desempenhar... papel de médico

Um hospital no Massachusetts, Estados Unidos, encontrou um novo trabalho para Spot, o cão robô da Boston Dynamics: ser médico.O robô é capaz de captar sinais vitais de pacientes a uma distância de mais de um metro. O Spot tem uma câmara de infravermelhos que mede a temperatura e a respiração, enquanto outras três câmaras medem o pulso e a taxa de oxigenação no sangue do paciente.