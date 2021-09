Um vídeo divertido mostra um cão sem qualquer experiência ou treino a enfrentar um percurso de obstáculos durante o intervalo de um jogo de futebol em Las Vegas. Apesar do entusiasmo com que realiza a prova, o pobre pastor-malinois falha quase todos os obstáculos, fazendo as delícias da multidão, que o premiou com um grande aplauso.