Rex é um cão manhoso que gosta de desafiar a dona. De cada vez que ela o chama, ele recusa teimosamente descer as escadas do primeiro andar e uiva como se estivesse a dizer ‘não’.A única maneira de o convencer é oferecendo-lhe um suborno, na forma de guloseimas.Aí, Rex não hesita e desce as escadas a correr, para diversão da dona, que não resistiu em filmar a sua ‘luta’ diária com o cão.