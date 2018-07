Vídeo já é viral no Reino Unido depois do dono tentar arrastar o melhor amigo de quatro patas.

Apesar dos esforços do dono, o cão, neste caso, não foi o melhor amigo do homem e recusou-se a sair do parque depois do passeio, num parque relvado do Reino Unido.

A teimosia do animal despertou muitas gargalhadas aos turistas que presenciaram o momento. Depois de uma das pessoas presentes no parque ter gravado o momento e publicado nas redes sociais, o vídeo já se tornou viral entre os internautas.