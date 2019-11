Cão tenta brincar com uma bola congelada pela neve

Um vídeo hilariante mostra o momento em que um cão de raça Boston Terrier fica frustrado ao tentar agarrar sem sucesso uma bola congelada no chão, após um nevão em Saskatoon, no Canadá.Nas imagens, filmadas pela dona, Kimberly Brown, é possível ver o cão a tentar mover a bola.O animal tenta movimentar a bola com a pata mais de 50 vezes em apenas 32 segundos...