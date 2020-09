Um cão vadio decidiu interromper uma peça de teatro ao ar livre, na Turquia, para confortar um dos atores que fingia estar ferido no meio do chão.Afligido com o sofrimento do humano, o animal decidiu subir ao ‘palco’ e deitar-se sobre o pescoço da vítima, lambendo-lhe a cara e pedindo atenção. Um vídeo captou o momento enternecedor.