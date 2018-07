Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caranguejo 'vinga-se' antes de ser comido

Chinesa tem surpresa desagradável ao comer prato típico.

Se for à China tenha cuidado se lhe quiserem dar a provar um prato típico: caranguejos bêbados.



É que ao que parece, eles podem não estar assim tão bêbados.



Uma chinesa estava a deliciar-se com o prato mas quando colocou à boca um dos caranguejos, ainda vivo, o animal 'vingou-se' e deu-lhe uma valente 'dentada' no lábio.



O ataque foi tão feroz que as tenazes ficaram presas nos lábios da mulher, mesmo depois desta arrancar a pata 'agressora'.