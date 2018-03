Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carinho canino faz sucesso em vídeo

Imagens ternas partilhadas na Internet.

Dewey e Blaze são dois cães border collie e gostam tanto um do outro que mostraram o seu carinho para um vídeo filmado pela dona.



As imagens, captadas em Brownsville, no Texas, mostram um abraço tão terno entre os cachorros que mais parece um carinho partilhado por duas pessoas.



O vídeo faz sucesso na internet mas alguém perguntou, e bem: quantas horas de treino o abraço implicou?