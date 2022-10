Carro desportivo roubado há 30 anos descoberto enterrado no jardim de mansão milionária

Um carro desportivo Mercedes-Benz, roubado há 30 anos, foi encontrado enterrado no quintal de uma mansão da Califórnia. A casa de luxo foi construída por um ex-presidiário acusado de homicídio, tentativa de homicídio e fraude de seguros.O Mercedes-Benz, cheio de sacos de cimento por utilizar, foi descoberto esta quinta-feira por paisagistas em Silicon Valley, EUA.A polícia acredita que o carro foi enterrado no quintal da casa na década de 1990, antes dos atuais proprietários comprarem a propriedade.Segundo a Sky News, o carro foi dado como roubado em setembro de 1992 em Palo Alto, na Califórnia, EUA.A casa de luxo foi construída por Johnny Lew, preso nas décadas de 1960 e 1970.A sua filha, Jacq Searle, disse ao San Francisco Chronicle que a família vivia na propriedade na década de 1990, altura em que se acredita que o automóvel tenha sido roubado.Johnny Lew morreu em 2015 no estado de Washington, EUA.