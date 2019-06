Carro funérario passa em restaurante para cumprir último desejo do morto

Leonard Durkin, de 71 anos, deixou um pedido especial aos filhos para o dia da sua morte. O ex-mineiro queria que o carro funerário passasse no seu restaurante preferido e que comprassem um hambúrguer 'double-cheese' com bacon.A 28 de maio, dia em que Leonard morreu, os filhos quiseram cumprir o último desejo do pai e o carro funerário passou no Burger King de Cottingley, em Bradford, na Inglaterra.O filho Peter, de 50 anos, filmou o momento. No vídeo vê-se o homem a aproximar-se do caixão do pai e a dizer: "O seu último jantar pai, não é? Eu amo-te pai. Eu vou sentir a sua falta".Segundo Peter, o pai ia várias vezes àquele restaurante porque ficava a caminho do cemitério, onde a mulher - mãe de Peter - estava enterrada. "Sempre fomos ao Burger King quando íamos visitá-la. E ele pediu-me para quando fosse a vez dele, eu lhe comprasse um [hambúrguer]", conta o filho.Mas os pedidos de Leonard não ficaram por aqui. O ex-mineiro sempre gostou de rir, de fazer os outros rir e decidiu preparar todo o seu funeral. A última música ouvida no crematório foi "Ring of Fire", de Johnny Cash, que significa "Circulo de Fogo".