A entrada em vigor das novas leis contra a poluição atmosférica na Bélgica causou um dilema à polícia.É que grande parte dos carros-patrulha são antigos e não estão de acordo com as novas normas, ou seja, não podem circular no centro de cidades como Bruxelas ou Antuérpia por serem demasiado poluidores.A polícia alega que não tem verbas suficientes para renovar a sua frota automóvel.