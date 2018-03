Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casais levam armas à igreja para abençoar casamentos

Tradição religiosa na Pensilvânia está a causar polémica.

Por Daniela Espírito Santo | 10:02

Centenas de casais levaram, esta quarta-feira, espingardas e munições para uma cerimónia de renovação de votos de casamento numa igreja na Pensilvânia, nos EUA.



Durante o evento, os participantes usaram coroas com balas e mostraram as suas armas com orgulho, numa cerimónia perturbante que causou polémica, especialmente por acontecer duas semanas depois do tiroteio numa escola na Florida, onde um ex-aluno matou 17 pessoas com uma AR-15, em tudo similar às armas levadas para este ritual.



Quem participou garante que as armas são abençoadas e podiam ter salvado vidas no tiroteio, recusando-se a cancelar a cerimónia, que já estaria planeada bem antes do acontecimento. "Todos somos chamados a usar o poder do ferro, não para magoar ou oprimir, como tem acontecido nos reinos satânicos deste mundo, mas para proteger as crianças de Deus", disse um dos responsáveis pela igreja, citando a Bíblia.



"Se o treinador que correu para o edifício da escola para defender os seus estudantes do atirador com o seu próprio corpo tivesse o direito de usar uma arma, muitas vidas, incluindo a sua, poderiam ter sido salvas", continua.



O certo é que uma escola próxima da igreja onde decorreu o evento encerrou nesse dia, como medida preventiva.