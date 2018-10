Casal bebe demasiado em lua-de-mel e compra hotel

Britânicos mudaram de vida e recomeçaram no Sri Lanka.

18:20

Um casal de britânicos em lua-de-mel comprou um hotel no Sri Lanka após uma noite a beber com os funcionários do estabelecimento. Gina Lyons, de 33 anos, e Mark Lee, de 35, puseram a mochila às costas para uma viagem que seria uma aventura mas… não esperavam mudar de vida.

Gina e Mark, naturais de Londres, ficaram num hotel rústico e ficaram imediatamente amigos do staff no hotel. Na primeira noite da lua-de-mel o casal foi beber rum para a praia com alguns dos novos amigos que lhes disseram que o arrendamento do estabelecimento estava a terminar, conta o The Mirror.

Muitas garrafas depois, o casal decidiu assumir o novo aluguer – 30 mil libras, cerca de 34 mil euros, no total, pagos em três anos.



"Quando estávamos na praia a beber rum disseram-nos que o aluguer estava a terminar. Depois de descobrirmos que era 10 mil libras por ano, eu e o Mark decidimos que era uma boa ideia comprá-lo – porque estávamos demasiado bêbedos", conta Gina à publicação.



E todo o negócio foi feito sob o efeito de álcool: "No dia seguinte fomos conhecer um casal idoso que nos explicou como renovar a renda sozinhos mas, como não entendíamos a maior parte do que diziam, continuámos a beber rum enquanto eles falavam", acrescentou a mulher.



Depois de tratar dos custos das licenças as obras arrancaram.

Desde 1 de julho que o hotel lhes pertence e já tem um novo nome: Lucky Beach Tangalle'. Agora, vem uma nova fase: Gina e Mark estão à espera do primeiro filho em comum.