Casal coloca 17 mil euros na reciclagem acidentalmente

Um casal deitou fora acidentalmente cerca de 17 mil euros que estavam dentro de uma caixa num ecoponto de papel, em Midsomer Norton, na Inglaterra. O "tesouro" foi despejado num centro de reciclagem, sem que os seus proprietários se apercebessem.A situação insólita acabou por ter um final feliz quando trabalhadores do local, que procuravam por um cabo elétrico, encontraram a caixa com dinheiro e alertaram a polícia.As autoridades conseguiram identificar quem tinha deixado aquela e outras caixas no centro de reciclagem, através de câmaras de videovigilância que permitiram detetar o carro onde se deslocavam.Quando foram contactados pela polícia, o casal disse que estava na casa de um parente recém-falecido a limpar a havitação quando foram deitar as caixas fora. Perceberam então que o dinheiro estava escondido numa das caixas mas não se aperceberam da existência do mesmo.Explicraam que o familiar era conhercido por esconder dinheiro em lugares estranhos da casa. O dinheiro foi devolvido e a polícia prestou homenagem aos funcionários que encontraram o dinheiro."Gostaríamos de agradecer á equipa do centro de reciclagem. Sem a sua atitude íntegra e diligente, a família nunca iria saber da existência deste dinheiro e não teríamos sido capazes de o devovolver, especialmente a tempo do Natal", escreveram os agentes na sua página de Facebook.