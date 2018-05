Casal cozinha e come espécies protegidas em vídeos publicados na Internet

Ah Lin Tuch e o marido Phoun Raty captaram as imagens com o objetivo de ganhar dinheiro.

15.05.18

Ah Lin Tuch e o marido Phoun Raty, residentes no Camboja, foram presos após terem publicado vídeos no YouTube onde cozinhavam e comiam algumas espécies de animais protegidas, com o objetivo de fazerem dinheiro.

Os vídeos publicados por Ah Lin, mostram a mulher a tirar a pele a animais como uma cobra-real, um tubarão, um gato-pescador, e a grelhá-los numa fogueira. Estas filmagens geraram uma onda de revolta por parte das pessoas que viram os vídeos e que identificaram de imediato alguns dos animais protegidos.

O Ministro do Ambiente do Camboja lançou um mandado de captura ao casal na passada quarta-feira e, no dia seguinte, Ah Lin e Phoun Raty apareceram diante do público para admitirem que tinham cozinhado os animais. Pediram ainda desculpa por destruírem parte da vida selvagem.

"Estamos agora a tentar tomar medidas legais contra eles enquanto preparamos um relatório sobre o assunto. Nem todos os animais estão na lista de extinção mas muitos deles são espécies protegidas", disse Chea Sam Arng, chefe da Direção Geral de Administração de Conservação e Proteção da Natureza do Ministério do Meio Ambiente, ao jornal The Sun.

As autoridades ambientais estão agora a investigar a origem dos animais dado que o casal afirma que não caçou nenhuma das espécies mas sim que as comprou no mercado negro.

O casal removeu os vídeos onde Ah Lin aparecia a comer os animais mas ainda é possível encontrar clips da mulher a cozinhar alguns animais.