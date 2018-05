Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal de idosos encontra o carro uma semana depois de o terem perdido

Hilda e Emmanuel esqueceram-se do sítio onde tinham estacionado o carro.

15:41

Um casal de ídolos de Cheltenham, no Reino Unido, encontrou o carro, um Ford Fiesta, depois de se terem esquecido de onde o tinham estacionado.



O veículo esteve perdido cerca de uma semana e o momento em que o reencontraram foi emocionante.



A notícia insólita é avançada pelo jornal britânico Metro que afirma que o casal avançou com uma procura incessante que, felizmente, acabou bem.



Hilda Farmer, de 79 anos, e Emmanuel Elliot, de 80 anos, lançaram um apelo e o veículo foi encontrado por um empreiteiro com o nome Martin Tyler.



Martin encontrou o Ford Fiesta num parque de estacionamento, num local completamente diferente de onde Hilda achava que o carro estava, com três multas.



Segundo as autoridades, as multas serão vistas com "simpatia".



O incidente aconteceu quando Emmanuel foi a uma consulta no hospital e Hilda foi estacionar o veículo. Perante a falta de lugares no parque do hospital, a enfermeira psiquiátrica reformada procurou outro local.



A mulher deixou o Ford Fiesta a mais de meia hora de distância a pé do hospital e teve até de pedir indicações para conseguir chegar ao hospital. No regresso, o casal de idosos não conseguiu encontrar o carro.



Após ter reencontrado o carro, Hilda afirma estar "feliz e aliviada" e já consegue dormir.