Casal de lésbicas descobre que podem ser meias-irmãs

Um casal de lésbicas do Canadá partilha uma semelhança rara e revelou que podem, na realidade, ser meias-irmãs.Segundo o jornal Daily mail, Carley Gonschior e Mercedes Stewart têm uma voz bastante parecida, mas revelam que caso sejam parentes irão manter na mesma a relação.O casal está junto há cerca de dois anos e partilhou a sua descoberta num vídeo no TikTok. "Devemos fazer um teste de ADN?", escreveram na legenda da publicação.Milhares de internautas comentaram o vídeo na internet, levando a alguns a acharem no início que seriam mesmo irmãs."Quando vos vi pela primeira vez pensei que eram irmãs", escreveu um utilizador, enquanto outro pediu: "Façam imediatamente um teste de ADN".Carley Gonschior e Mercedes Stewart desencadearam também um debate sobre se deveriam separar-se ou manter o relacionamento caso fossem meias-irmãs. "Se formos realmente da mesma família é errado ficarmos juntas?", questionaram na aplicação.