Casal descobre câmara oculta em despertador de AirBnB

Par britânico estava hospedado em Toronto quando fez a descoberta.

Dougie Hamilton, britânico de 34 anos, nem há um dia estava hospedado em Toronto com a namorada num quarto do Airbnb, quando se apercebeu que, no despertador que estava estrategicamente virado para a cama, existia uma câmara de filmar escondida.