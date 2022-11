Vídeo em que casal percebe que planeou pedido de casamaneto para o mesmo momento torna-se viral

Um casal britânico preparou, ao mesmo tempo, o pedido de casamento durante uma viagem à Ilha de Creta, na Grécia, para celebrar os quatro anos de namoro.Bradley Fox-Jones, de 25 anos, tinha planeado pedir em casamento Joshua Barker, de 23, no dia em que completaram quatro anos de namoro, mas o companheiro adiantou-se e pediu primeiro, avança o jornal britânico Daily Mail.Para surpresa de Bradley, Joshua ajoelhou-se e disse a frase mágica: "Queres casar comigo?"."Há meses que ando a treinar este momento", garantiu Bradley. "Quando o Joshua me pediu em casamento fiquei chocado", revelou o jovem ao Daily Mail.O vídeo do momento tornou-se viral nas redes sociais.