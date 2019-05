Casal espanhol descobre ninho de abelhas atrás de casa

Um casal na cidade histórica de Granada, Andaluzia, no sul do país, estava preocupado com um estranho zumbido em sua casa há algum tempo, e decidiu agir quando as coisas começaram a tornar-se insuportáveis para dormir à noite.

O casal espanhol acabou por descobrir um ninho de abelhas atrás de uma das paredes do quarto onde dormiam.Um apicultor contratado para resolver o problema diz que o ninho tinha mais de 80 mil abelhas.