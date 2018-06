Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal faz sexo em banco de avião

Momento foi captado em vídeo por passageiros em choque com a situação.

08:53

Os passageiros de um voo da Silver Airways com destino ao México foram surpreendidos com um casal de turistas a fazer sexo no banco do avião, perante o olhar atónito de quase todos os passageiros surpreendidos por aquela situação.



O vídeo foi publicado no Twitter por uma jovem que divulgou o vídeo que os pais fizeram daquele momento embaraçoso. "O meu pai e a minha mãe estavam a tentar ter uma viagem pacífica até ao México e depararam-se com isto", escreveu na rede social.







Os responsáveis pela companhia aérea confirmaram que o vídeo tinha sido captado num dos seus voos e que estavam a trabalhar para confirmar a autenticidade das imagens.



O vídeo, que entretanto se tornou viral na Internet, já foi visto mais de 3,5 milhões de vezes. Não é certa qual a data em que o vídeo terá sido registado.