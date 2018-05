Momento foi capturado por vários populares que passavam na rua em Monte Carlo, no Mónaco.

Um casal colocou as inibições de lado durante as férias e teve relações sexuais na varanda do hotel de cinco estrelas no qual estava hospedado em Monte Carlo, no Mónaco.O momento, que teve direito a música de fundo, foi capturado por vários populares que passavam nas ruas próximas do local."Oh meu Deus, tem mais calma amigo", gritou uma pessoa para o homem.Mesmo após os comentários, o par continuou e só parou cerca de dois minutos depois, tendo voltado para dentro do quarto.