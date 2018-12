Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal revela cenário macabro que encontrou em quarto de hotel

Depois da queixa o casal acabou por se mudar para o hotel mais próximo.

10:08

Um casal britânico alugou uma noite no Hotel Adelphi no centro da cidade de Liverpool, mas acabou escandalizado com a falta de higiene.



Os lençois manchados foram a primeira imagem que marcou o casal ao entrar no quarto, mas não se ficou por aqui. Vários aparelhos eletrónicos estavam completamente partidos e, por fim, encontraram umas calças com restos de dejetos humanos.



"No momento em que entramos no quarto parecia que tinhamos recuado trinta anos", disse Gary Towel. "Pedimos para que mudassem o lençol e fomos dar uma volta pela cidade", acrescentou.



Mas no momento em que voltaram, nada tinha sido feito pelos funcionários do Hotel Adelphi.



"Voltei a ligar para a receção e foi nesse momento que a minha esposa abriu uma gaveta e encontrou umas calças de fato de treino sujas", revelou ao jornal Liverpool Echo.



