Um ladrão levou do alpendre de uma casa de Gatlinburg, Tennessee, uma embalagem de 15 kg acabada de entregar pela FedEx. Até aqui nada de notável.O realmente interessante é que o ladrão, como revelam imagens de videovigilância, foi um urso.O empenho no furto é admirável, mas seria interessante ver a reação do meliante ao perceber que o fruto do roubo nada contém de comestível.