Casal salva bilhete premiado da lotaria um dia antes de acabar o prazo para entrega do prémio

Bilhete estava esquecido no porta-luvas do carro.

Um casal do Missouri esteve à beira de perder 50 mil dólares (45 mil euros).



Karen Moore descobriu por acaso alguns bilhetes de lotaria no porta-luvas do carro e, por descargo de consciência, foi verificar se estavam premiados.



Um deles estava mesmo, mas dizia respeito ao sorteio de 6 de outubro de 2018.



Mas a sorte sorriu aos Moore, que puderam reclamaram o prémio a um dia do fim do prazo.