Casal utiliza 11 de Setembro como tema de casamento e gera revolta

Uma fotografia de um convite de casamento com a data 11 de Setembro e uma ilustração das Torres Gémeas foi partilhada na rede social Reddit.



Para além da referência direta ao atentado que ocorreu há 20 anos no World Trade Center, o casal decidiu ainda colocar as frases "guarda a data" e "nunca te esqueças" no convite para a boda.





Incrédulas, muitas pessoas reagiram com indignação à imagem. De acordo com o jornal Mirror, muitos acreditam que casar no 11 de setembro não é insensível, mas utilizar os ataques como tema do casamento é. Outros utilizadores da rede social descrevem a imagem como "nojenta" e "de mau gosto, obscena e revoltante".O atentado de 11 de setembro de 2001 matou 2996 pessoas e marcou para sempre o mundo, aqueles que perderam os seus entes queridos e as pessoas que ainda hoje estão afetadas porque respiraram produtos químicos tóxicos enquanto as torres desmoronavam.