Casamento termina com noiva ao soco com rival

Foi um final de casamento que os convidados não esquecerão tão depressa, como o que sucedeu no último sábado em Swansea, no País de Gales.

No vídeo que está a circular nas redes sociais, vê-se primeiro uma dama de honor desmaiada no passeio devido ao excesso de álcool que consumiu durante a boda.

Ao fundo, no relvado do Penlan Rugby Football Club, percebe-se que a noiva, ainda de véu e trajada com o vestido branco, está envolvida numa luta violenta em cima de uma das convivas.

"Nada como um bom e velho soco para terminar o dia do teu casamento", escreveu uma das testemunhas do incidente, que filmou e publicou o vídeo na Reddit.

"A mulher que está estendida no chão é uma das damas de honor da noiva e, aparentemente, está apenas bêbada e a dormir".

Na mesma publicação, o autor das imagens explica que vários dos convidados decidiram não aparecer na cerimónia, por já esperarem esta situação.